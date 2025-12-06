Uomo di 35 anni ucciso in una lite a Salerno | i carabinieri arrestano il proprietario di casa

Un litigio in casa è finito nel peggiore dei modi possibili. Nella scorsa notte, un uomo di 35 anni è stato ucciso al culmine di una violenta lite in un appartamento di via Gabriele d’Annunzio, a Salerno. Stando alla prima ricostruzione fornita dalle indagini, la vittima si trovava nell’abitazione quando è scattato un litigio con il proprietario di casa, Luca Fedele. Tra i due è nata una violenza colluttazione durante la quale il 35enne è stato colpito con un pugno, è caduto ed è morto. Ancora non è chiaro se il decesso sia avvenuto a causa del colpo oppure della caduta. I carabinieri hanno arrestato il proprietario di casa con l’accusa di omicidio preterintenzionale, e stanno lavorando per trovare il movente della lite che ha portato alla morte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo di 35 anni ucciso in una lite a Salerno: i carabinieri arrestano il proprietario di casa

