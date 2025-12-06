Uomini e Donne Ciro Solimeno praticamente ignorato | il suo trono non interessa a nessuno?

Ciro Solimeno inizia il suo percorso a Uomini e Donne tra la totale assenza di interesse da parte dei presenti in studio, negativi i commenti sui social. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno praticamente ignorato: il suo trono non interessa a nessuno?

News recenti che potrebbero piacerti

Tra gli ospiti a bordo uomini, donne, minori: operazioni coordinate dalla Prefettura con forze dell’ordine, Capitaneria, volontari e personale sanitario per identificazione, monitoraggio e trasferimento nelle strutture del Ministero dell’Interno - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: al ‘ #Casagrande- #Cesi’ #studenti protagonisti con ‘Uomini e donne oltre la #violenza’ umbriaon.it/terni-al-casag… #Umbria #scuola #educazionecivica Vai su X

Uomini e Donne, Ciro Solimeno praticamente ignorato: il suo trono non interessa a nessuno? - Ciro Solimeno inizia il suo percorso a Uomini e Donne tra la totale assenza di interesse da parte dei presenti in studio, negativi i commenti sui social. Si legge su comingsoon.it

Uomini e Donne: Ciro commenta la sua prima esterna da tronista - Ieri, venerdì 5 dicembre, è andata in onda la prima esterna di Ciro Solimeno come tronista. Segnala msn.com

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Ciro fa la sua prima esterna dal risultato imbarazzante, Federico incorreggibile - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025 su Canale 5, la prima esterna di Ciro Solimeno è imbarazzante. Segnala msn.com

Uomini e Donne, caso Ciro: ancora segnalazioni choc su Alessia/ “Solo cachet e pubblicità” - Trono Ciro nel caos a Uomini e Donne: doppia segnalazione su Alessia . Da ilsussidiario.net

Chi è Alessia Messina, corteggiatrice di Ciro Solimeno a Uomini e donne/ Prima esterna: scatta il feeling - Tutto su Alessia Messina, la corteggiatrice con cui Ciro Solimeno ha fatto la prima esterna come tronista di Uomini e Donne. Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 4 dicembre 2025: prima esterna per Ciro Solimeno - Uomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: arriva la prima esterna per Ciro, Emanuela si arrabbia con Federico Mastrostefano. Da mondotv24.it