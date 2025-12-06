Università ostaggio dei collettivi | ora chiedono la cacciata di un prof per un nome su un libro
Fabio Massimo Frattale Mascioli non è un nome noto al grande pubblico: è professore ordinario di Teoria dei Circuiti - Elettrotecnica" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove lavora dal 1996, e dal 2007 è il Responsabile Scientifico del Pomos (Polo per la Mobilità Sostenibile) della Regione Lazio e dell'Università Sapienza. Il suo curriculum è di tutto rispetto, è un'autorità nel campo dell'ingegneria elettrica applicata alla sostenibilità e alla mobilità avanzata in Italia ma in questi giorni è finito nel mirino dei collettivi rossi perché nell'ultimo libro di Paolo Berizzi, che tramite una "gola profonda" ha ricostruito i movimenti economici di Casapound, ci sarebbe anche lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L’università deve rimanere un luogo libero. Basta interi dipartimenti tenuti in ostaggio dai centri sociali che impongono la loro ideologia. Interrogheremo il Senato Accademico sulla decisione del Dipartimento di Filosofia di bloccare il Corso di Laurea in Filosofi - facebook.com Vai su Facebook
Il volantino contro Fabio Massimo Frattale Mascioli circola tra gli antagonisti che chiedono l'epurazione del docente che non ha mai espresso opinioni politiche pubbliche