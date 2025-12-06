Università ostaggio dei collettivi | ora chiedono la cacciata di un prof per un nome su un libro

Fabio Massimo Frattale Mascioli non è un nome noto al grande pubblico: è professore ordinario di Teoria dei Circuiti - Elettrotecnica" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove lavora dal 1996, e dal 2007 è il Responsabile Scientifico del Pomos (Polo per la Mobilità Sostenibile) della Regione Lazio e dell'Università Sapienza. Il suo curriculum è di tutto rispetto, è un'autorità nel campo dell'ingegneria elettrica applicata alla sostenibilità e alla mobilità avanzata in Italia ma in questi giorni è finito nel mirino dei collettivi rossi perché nell'ultimo libro di Paolo Berizzi, che tramite una "gola profonda" ha ricostruito i movimenti economici di Casapound, ci sarebbe anche lui. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

