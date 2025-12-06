Università Onfoods e Federico II | un master per l’onconutrizione e grandi progetti internazionali
Onfoods uno dei partenariati dell’Università Federico II realizzato con il Pnrr, una svolta importante che si apre sempre più al mondo. “Attraverso i tanti rapporti internazionali e dopo aver presentato a Bruxelles il progetto Planeterranea, possiamo dire che i principi della dieta mediterranea hanno cominciato un lungo viaggio positivo nel mondo che potrà favorire il miglioramento della vita di molti cittadini e del loro stile di vita”, ha commentato Annamaria Colao Cattedra Unesco Chair Napoli, dopo i saluti del rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito che ha aperto il meeting finale di Onfoods ripercorrendo le varie tappe del percorso e ringraziando la professoressa Colao per aver messo insieme tante conoscenze e competenze differenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
