Una vita sui campi da calcio | addio a Sandro Bonazzi

L’Associazione Calcistica Valtrompia piange la scomparsa di Sandro Bonazzi, storico massaggiatore del club, morto nelle scorse ore all’età di 82 anni. Presenza costante e amata, Bonazzi aveva dedicato oltre cinquant’anni della sua vita al club, accompagnando generazioni di giocatori con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

