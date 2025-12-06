Una panchina rossa contro la violenza A Ca’ Michele il simbolo contro i femminicidi

"Siate sentinelle contro la violenza – è l'appello di Francesca Menconi, responsabile del centro antiviolenza del Comune -. Sentinelle per aiutare quelle donne che da sole non ce la fanno a uscire dalla spirale della violenza". L'innovativo percorso di Carrara per contrastare il fenomeno della violenza di genere è emerso in occasione dell'inaugurazione della panchina rossa a Ca' Michele, a Bonascola. Una iniziativa politico-emozionale, come è stata definita dal segretario del circolo Pd di Bonascola, Riccardo Pecchia. Una panchina rossa, dunque simbolo della lotta alla violenza sulle donne. La violenza sulle donne viene agita dagli uomini, perché non intervenire su questi ultimi? E Carrara risponde: "Il servizio del Pur (Progetto uomini responsabili) di cui è direttore Aldo Scavuzzo è uno dei sei centri accreditati dalla Regione a fronte di 25 centri antiviolenza – spiega Menconi -.

