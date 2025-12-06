Una mostra di presepi nel cuore di Bari vecchia | apre al pubblico l' esposizione a Palazzo San Michele

Palazzo San Michele, nel cuore di Bari vecchia, apre le porte al pubblico per una mostra d'arte presepiale. L'esposizione, organizzata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, propri in collaborazione con il Gruppo Presepisti San Nicola, è stata inaugurata oggi, nel giorno di San Nicola, e resterà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

