Una lettera anonima riapre il caso di una donna morta in sala operatoria a Genova | salma riesumata e autopsia
Una lettera anonima ha fatto aprire una indagine per la morte di una donna avvenuta lo scorso novembre mentre veniva operata al bacino all'Ospedale San Martino di Genova. Ci sono quattro medici indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Bisi, una lettera anonima riapre il caso dopo 38 anni - Genova – Trentotto anni dopo un anonimo scrive una lettera al Corriere della Sera e fornisce agli inquirenti un assist per riaprire uno dei delitti più misteriosi degli anni ‘80. Segnala ilsecoloxix.it
Omicidio Bisi, la Procura di Genova non riaprirà il caso. Dubbi sulla lettera anonima - La Procura di Genova non ritiene la lettera inviata al Corriere della Sera circa un mese fa, e acquisita ... Si legge su ilsecoloxix.it