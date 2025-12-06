Una Lady Macbeth censurata da Stalin

Una Lady Macbeth del distretto di Mzensk, l’opera in quattro atti e nove quadri che domani inaugura la stagione 202526 del Teatro alla Scala di Milano con la direzione musicale di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, suggella la ricorrenza dei cinquant’anni dalla morte del compositore russo e nello stesso tempo riflette nella sua tormentata storia esecutiva le immani sofferenze di un grande compositore che visse tempi di follia e violenza totalitaria. Per la sua seconda opera lirica, dopo Il naso da Gogol, Šostakovic scelse il cupo racconto dello scrittore Nicolaj Leskov, pubblicato nel 1865 nella rivista di Dostoevskij, Epocha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

