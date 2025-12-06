Una dieta ricca di fibre può frenare l’avanzata del mieloma

Rallentare la progressione della gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS) e del mieloma smoldering (SMM) potrebbe diventare una possibilità concreta grazie a un’alimentazione molto ricca di fibre. A suggerirlo è un ampio studio internazionale. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Una dieta ricca di fibre può frenare l’avanzata del mieloma

