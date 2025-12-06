Un successo la prima settimana di riapertura del Teatro della Società
“Cari lecchesi, questa prima settimana di apertura del Teatro della Società si è dimostrata un successo che resterà nella storia della città”. Lo dichiara il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che nella sua consueta newsletter settimanale fa il punto sulla rinascita del teatro cittadino e sui. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
"Un successo la prima settimana di riapertura del Teatro della Società" - Tra sold out e prossimi eventi il sindaco Gattinoni parla di giornate che resteranno "nella storia della città".
