Un nuovo motobattello con bagni e telecamere in Laguna | è Castello
Dopo l’entrata in servizio dei nuovi motobattelli foranei Cannaregio e Dorsoduro, da oggi è entrato in servizio "Castello”, il terzo motobattello foraneo dedicato ai sestieri della Venezia insulare. Lo comunica il comune di Venezia, sottolineando che così prosegue il rinnovo della flotta di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
#VENEZIA ?Ecco le prime immagini di "Castello", il terzo nuovo motobattello foraneo entrato in linea questa mattina! Un altro passo concreto nel rinnovo della flotta ACTV e nel miglioramento del trasporto pubblico in Laguna. Dopo Cannaregio e Dorsod - facebook.com Vai su Facebook
