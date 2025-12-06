Un Natale di eventi e attrazioni | Si accendono le luci in piazza
Un mese di eventi, che iniziano già oggi, con più di sessanta iniziative che illuminano le Festività e il Natale, fino all’Epifania, dal capoluogo alle frazioni. Il Capodanno poi, ‘accende’ la Rocca Possente di Stellata e la frazione, che si affaccia sul grande fiume, pulsa di un’iniziativa nuova che unisce. "Natale è un momento che apre i cuori, che permette di vivere l’evento all’insegna della socialità – ha sottolineato ieri il sindaco Simone Saletti in occasione della presentazione ufficiale in una pinacoteca civica gremita –. Anche le luminarie e gli allestimenti di presepi e le iniziative sul territorio servono a rafforzare il senso di comunità in questo momento magico dell’anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La magia del Natale ti aspetta! Nel cuore del Borgo di Grazzano Visconti, tra luci scintillanti, tradizioni e atmosfere incantate, potrai vivere un’esperienza unica per tutta la famiglia. Regali, emozioni, spettacoli e attrazioni per grandi e piccoli… tutto il megl - facebook.com Vai su Facebook
Un Natale di eventi e attrazioni: "Si accendono le luci in piazza" - Tra i momenti simbolici anche il ritorno del presepe vivente, che si era purtroppo perso negli anni della pandemia. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Vico Equense. Oggi si accendono le luminarie, tutti gli eventi del Natale 2025 - Gastronomia, Villaggio di Babbo Natale, cinema, presepi, solidarietà, mostre, spettacoli itineranti per bambini, trenino turistico sul Monte Faito, musica ... Scrive sorrentopress.it
A Corinaldo è "Gran Natale": tra mercatini ed eventi per bambini spicca la pista del pattinaggio sul ghiaccio - Primo weekend di attrazioni e tradizioni in quello che dal 2007 è ufficialmente uno dei 7 borghi più belli d'Italia. Scrive anconatoday.it
Natale al mare, oggi si accende il villaggio - Oggi sul lungomare si inaugura il " Natale al Mare ", con quattro attrazioni in piazza Costa, nella cornice del Grand Hotel Cesenatico e del grattacielo. Lo riporta msn.com
Le luminarie accendono il Natale a Porto Sant'Elpidio e il bando del turismo dà lo slancio - PORTO SANT'ELPIDIO Si accende il Natale a Porto Sant’Elpidio, con una spesa di 117mila euro tra luci, eventi e un aiutino della Regione. Lo riporta msn.com
Riccione, spettacoli, cultura, sport e solidarietà accendono il Natale - Nell’ultimo weekend di novembre, Riccione si accende della magia del Natale: da sabato 29 la città si illumina, trasformandosi in un grande scenario festivo. Riporta chiamamicitta.it