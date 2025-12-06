Un mese di eventi, che iniziano già oggi, con più di sessanta iniziative che illuminano le Festività e il Natale, fino all’Epifania, dal capoluogo alle frazioni. Il Capodanno poi, ‘accende’ la Rocca Possente di Stellata e la frazione, che si affaccia sul grande fiume, pulsa di un’iniziativa nuova che unisce. "Natale è un momento che apre i cuori, che permette di vivere l’evento all’insegna della socialità – ha sottolineato ieri il sindaco Simone Saletti in occasione della presentazione ufficiale in una pinacoteca civica gremita –. Anche le luminarie e gli allestimenti di presepi e le iniziative sul territorio servono a rafforzare il senso di comunità in questo momento magico dell’anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Natale di eventi e attrazioni: "Si accendono le luci in piazza"