Un Natale a filiera corta | i grossetani scelgono prodotti del territorio

Grosseto, 6 dicembre 2025 – Sarà un Natale all’insegna della prudenza, ma non delle rinunce. Le previsioni elaborate da Confcommercio Toscana con Format Research mostrano che i grossetani, pur facendo i conti con un quadro economico ancora complesso, non intendono abbandonare la tradizione del dono. In Maremma, come nel resto della regione, prevale un clima di moderato ottimismo. Ad esempio il 70% dei maremmani prevede un Natale “sobrio”, condizionato dal costo della vita, con la maggior parte della spesa concentrata sotto i 300 euro (questo vale per l’83% dei casi intervistati). Il Natale accende Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

