Un Napoli minimo soffre il passaggio in Coppa
2025-12-03 21:18:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Antonio Conte di solito non è un grande tifoso della Coppa Italia. In effetti è un titolo che continua a sfuggirgli e, la scorsa stagione, se ne andò alla prima occasione contro la Lazio. In questa occasione ha subito la sconfitta del Cagliari ai rigori (1(9)-(8)1) e l’incontro con la vincente di Fiorentina-Como nei quarti, che si giocheranno a gennaio. La verità è che l’undici presentato da Conte, dove si sono ripetuti solo Milinkovic-Savic e Olivera rispetto alla squadra che ha vinto l’Olimpico contro la Roma per tornare co-leader della Serie A, lasciava intendere che la priorità assoluta fosse il prossimo duello contro la Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
