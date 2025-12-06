Un mese di teatro in regalo Burattini musical risate | trenta spettacoli gratis per tutti
I burattini e un musical esplosivo in cui pentole e mestoli diventano strumenti di divertimento. E poi i racconti di un mago buono e di un’elfetta pasticciona, la musica e la comicità targata Zelig, una galleria di meraviglie impossibili e l’incanto delle bolle giganti, un ventriloquo e i suoi pupazzi. Un mese di spettacoli, laboratori, letture animate, serate speciali e una mega tombolata, da qui all’inizio di gennaio. È quanto metterà in campo a Seregno la rassegna “ The Christmas Theatre “ organizzata dal Comune e dalla rete di commercianti ViviSeregno all’ Auditorium di piazza Risorgimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
