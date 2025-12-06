Un incontro segretissimo è guerra aperta tra gli avvocati di Venditti e di Stasi

Scontro sul caso di Garlasco, l'attacco dell'avvocato di Mario Venditti è arrivato nel corso di Mattino 5: "Il fatto che la sentenza di condanna di Alberto Stasi abbia valutato le piste alternative, e che si stia facendo un'indagine al costo di un contribuente per un interesse privato di un assassino. Adesso era Venditti che era corrotto, domani sarà un altro. Il problema è che c'è una sentenza che dice che questo uomo è un assassino, finché c'è questa sentenza. C'è stato un colloquio riservatissimo tra il nuovo difensore di Stasi e il procuratore, bene, che lo dicessero, perché mi pare che da questo colloquio segretissimo sia emerso qualcosa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

