Un hacker mette a rischio i suoi risparmi | falsi poliziotti e bancari si fanno consegnare 22mila euro

Hanno raggirato una donna e l'hanno convinta a “mettere al sicuro” le proprie finanze da presunti attacchi hacker, facendosi consegnare 22mila euro in contanti. Dopo le indagini del caso, la polizia di Stato di Genova ha rintracciato e arrestato un 39enne moldavo.Cos'è successoLe indagini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attacchi hacker, sabotaggi, violazioni dello spazio aereo: minacce ibride che la Russia mette in campo sempre più sistematicamente, anche contro nostri Alleati. Laddove la diplomazia non basta, diventa essenziale adeguare la Difesa ai nuovi scenari. È in un - facebook.com Vai su Facebook

Attacchi hacker, sabotaggi, violazioni dello spazio aereo: minacce ibride che la Russia mette in campo sempre più sistematicamente, anche contro nostri Alleati. Laddove la diplomazia non basta, diventa essenziale adeguare la Difesa ai nuovi scenari. È in un Vai su X

Birra Asahi, un attacco hacker mette a rischio le forniture in Giappone - Il gruppo nipponico che produce non solo l’omonima Super Dry, ma anche bibite analcoliche e il whisky Nikka, è stato costretto a ... Riporta ilsole24ore.com

Poltronesofà sotto attacco hacker. Violati i dati personali dei clienti, ecco cosa rischiano - Poltronesofà ha comunicato di essere stata vittima di un attacco ransomware che avrebbe violato i dati personali dei suoi clienti. Scrive money.it

Frattasi, 'Portare hacker in Agenzia sarebbe un rischio' - Portare in un'agenzia pubblica un giovane hacker che ha violato sistemi sensibili "è una suggestione, ma nella realtà rappresenterebbe un rischio". Da ansa.it

Attacco hacker globale, migliaia di server a rischio: «Hanno sfruttato una falla di Microsoft». Giallo sugli autori - Degli hacker hanno sfruttato una falla di sicurezza in un diffuso software per server di Microsoft per lanciare un attacco globale contro agenzie governative e aziende, violando i dati di agenzie ... Secondo corriereadriatico.it

Attacco hacker alla birra Asahi, fornitura a rischio in Giappone - Il colosso giapponese del settore alimentare e delle bevande Asahi Group ha deciso di rinviare il lancio di 12 nuovi prodotti a causa di un guasto di sistema a seguito di un attacco informatico. Come scrive tg24.sky.it

Attacco hacker contro i server Microsoft: colpiti obiettivi negli Usa. Wp: "Sfruttata una falla nel sistema" - Un gruppo di hacker ha sfruttato una vulnerabilità in un noto software per server di Microsoft per condurre un attacco su vasta scala che ha colpito agenzie governative e aziende in tutto il mondo. Lo riporta affaritaliani.it