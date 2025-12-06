Un giudice federale della Florida ha ordinato la divulgazione entro il 19 dicembre di tutti i documenti relativi alle indagini condotte dal 2005 al 2007 nei confronti di Jeffrey Epstein per far luce sulle prime accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione contestate al finanziere, morto suicida in carcere nel 2019. La richiesta era stata all’inizio di quest’anno, ma stavolta il giudice distrettuale Rodney Smith (del tribunale di Fort Lauderdale) l’ha accolta sfruttando l’ Epstein Files Transparency Ac t, ovvero la legge fresca di approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti, che prevede che il dipartimento di Giustizia ordini la pubblicazione di tutti i file relativi al caso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un giudice della Florida ha ordinato la pubblicazione dei file delle prime indagini su Epstein