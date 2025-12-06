«Meglio che te ne vai». È iniziata con un invito scortese l’avventura del Secolo d’Italia alla fiera “Più libri, più liberi” di venerdì a Roma, dove allo stand di Red star press, casa editrice di estrema sinistra, mi è stato intimato di allontanarmi perché la mia presenza era evidentemente sgradita. Ho provato a fare qualche foto alle magliette in vendita nello spazio, tra cui una con un piccone e la scritta “Just do it”, come lo slogan della Nike, un’altra che inneggiava all’odio contro le forze dell’ordine “Questa barbie odia i poliziotti” (This barbie hates cops, ndr) e altre che raffiguravano armi da fuoco e molotov. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un giro allo stand di Red Star Press: trionfo del comunismo e minacce al cronista del Secolo