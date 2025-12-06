Un Fvg dodicesimo in Italia per attrattività non tiene il passo
"Il Friuli Venezia Giulia non è un territorio eccellente per attrattività verso i giovani. Quando una regione del Nord avanzato galleggia sotto metà classifica significa che arretra, perché non tiene il passo col gruppo di punta". Lo denuncia la responsabile regionale lavoro del Pd Fvg Valentina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
? Consiglio Superiore della difesa, verso il dodicesimo invio di armi. Ma Roma non si priverà dei missili. “Fondamentale la partecipazione alle iniziative dell’Ue e della Nato”. A gennaio il voto in Parlamento Leggi l'articolo #Italia - facebook.com Vai su Facebook
Banca Italia: Pil 2024 Fvg +0,5%, Italia +0,7%; export-4,5% - L'andamento del PIL della regione nel 2024 è stato di poco inferiore a quello nazionale: rispettivamente +0,5% e +0,7%"; in ... Scrive ansa.it
Dazi: studio Bankitalia, aziende Fvg mostrano più resilienza - Le aziende del Friuli Venezia Giulia avrebbero una maggiore resilienza nel caso di dazi imposti dall'amministrazione Trump. Segnala ansa.it