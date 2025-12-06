Un Fvg dodicesimo in Italia per attrattività non tiene il passo

Triesteprima.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 "Il Friuli Venezia Giulia non è un territorio eccellente per attrattività verso i giovani. Quando una regione del Nord avanzato galleggia sotto metà classifica significa che arretra, perché non tiene il passo col gruppo di punta". Lo denuncia la responsabile regionale lavoro del Pd Fvg Valentina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Banca Italia: Pil 2024 Fvg +0,5%, Italia +0,7%; export-4,5% - L'andamento del PIL della regione nel 2024 è stato di poco inferiore a quello nazionale: rispettivamente +0,5% e +0,7%"; in ... Scrive ansa.it

Dazi: studio Bankitalia, aziende Fvg mostrano più resilienza - Le aziende del Friuli Venezia Giulia avrebbero una maggiore resilienza nel caso di dazi imposti dall'amministrazione Trump. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fvg Dodicesimo Italia Attrattivit224