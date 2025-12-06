Un fiore dalla bellezza perfetta che inganna gli insetti di cui si ciba | gioca sullo scarto tra bugia e verità il nuovo romanzo del maestro del crimine Si parte da un orribile delitto E il finale è spiazzante
S otto la copertina rossa e nera di La bugia dell’orchidea ce n’è un’altra dalla foggia antica e dal colore sbiadito. È un secondo romanzo, dal titolo Labia sericea scritto da Victoria Anthon. Il lettore si trova spiazzato ancora prima di iniziare a leggere l’ultimo libro di Donato Carrisi, maestro italiano del thriller con venti milioni di copie vendute nel mondo e regista di successo. “Io sono l’abisso” di Donato Carrisi: il thriller sul mondo dietro le violenze X Leggi anche › Donato Carrisi e i fantasmi de “La casa dei silenzi” Perché quella che l’autore costruisce è una metanarrazione che disorienta e confonde, mescola realtà e finzione, bugie e verità e semina dubbi fino all’ultima pagina. 🔗 Leggi su Iodonna.it
