Un film contro il bullismo nel cast oltre 500 ragazzi e i TikToker Alberto Ugolini Edoardo e Tommaso Calò

Ci sono anche le giovanissime star dei social Alberto Ugolini, Edoardo Calò e Tommaso Calò nel cast del nuovo film sul bullismo prodotto a Rimini da Mondo REC, “Il cielo che si spegne nel mare”. Le riprese hanno preso avvio ufficialmente lo scorso 23 ottobre in Romagna e proseguiranno sino al 18. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

