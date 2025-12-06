Concetta Marruocco, infermiera di 53 anni, è stata uccisa la notte del 14 ottobre 2023 a Cerreto d’Esi, colpita con 42 coltellate da Franco Panariello 56 anni. Sadjide di anni ne avrebbe compiuti 50 venerdì della prossima settimana. Tre anni eppure i due femminicidi sembrano così vicini. Forse perché molto simili, sia Sadjide, per gli amici Sagi che Concetta, per i suoi cari Titti, fiaccate da anni di botte e maltrattamenti, entrambe con la voglia soffocata dalle necessità economiche ma anche dalla paura, di lasciare i loro ex mariti loro aguzzini, possessivi e incapaci di accettare la fine di un amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un fatto di sangue annunciato: "Ricorda la tragedia di Titti"