Voghera (Pavia), 6 dicembre 2025 – Interiors per la rigenerazione dell'ex caserma di Cavalleria Vittorio Emanuele II Residenze di senior living, residenze per giovani studenti con il progetto di un campus universitario urbano, un grande sistema di cortili e giardini interconnessi in grado di accogliere attività culturali, sportive e ricreative, una nuova distribuzione degli spazi con interventi di manutenzione e ristrutturazione sugli edifici esistenti: nasce un nuovo polo multifunzionale di servizi, cultura e socialità che dà nuova vita a uno spazio attualmente in parte abbandonato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un “edificio-città” a Voghera: presentato il masterplan firmato Stefano Boeri