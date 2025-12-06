un duello a suon di reti tra spal e sampierana sfida tra i migliori attacchi

Se i numeri non mentono, quella tra Spal e Sampierana è una partita che promette spettacolo. Le squadre di Di Benedetto e Belli sono infatti le più prolifiche del campionato, rispettivamente con 26 e 28 gol all’attivo. I biancazzurri sembrerebbero più equilibrati, potendo contare anche sulla seconda difesa meno battuta con 10 reti al passivo, peccato che la metà di queste siano state incassate nelle ultime tre giornate. I romagnoli invece hanno il miglior attacco, ma i 20 gol subiti denotano una certa fragilità dalla cintola in giù. È più significativo però il trend del rendimento negli ultimi turni: la Spal ha ripreso la marcia superando prima il Mesola e poi il Sanpaimola, mentre la Sampierana ha rimediato due brutte sconfitte di fila contro Comacchiese e Cava Ronco che hanno fatto scivolare la squadra bianconera in quarta posizione dopo la straordinaria striscia di cinque vittorie di fila che l’aveva proiettata in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

