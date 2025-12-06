Un deserto illuminato serve una strategia | l’allarme del Partito Socialista sul futuro del centro di Forlì

“Servono scelte politiche chiare”. Nel dibattito sul centro storico interviene anche il Partito Socialista Forlivese. “Parliamo perché conosciamo ciò che accade nelle strade del centro - esordisce la nota -. Chi scrive lavora ogni giorno in piazza e frequenta il centro forlivese. E ascolta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Festeggia il Capodanno tra le Piramidi di Giza, il Nilo illuminato e l’energia senza tempo del Cairo. Un viaggio tra storia millenaria, templi antichi e panorami dorati del deserto egiziano. Con questo itinerario scoprirai il meglio del Paese dei Faraoni: dal Gra - facebook.com Vai su Facebook

L'Italia delle aree interne sta diventando un deserto: «Serve una strategia» - Sono più di 13 milioni gli italiani (su un totale di 59 milioni) che vivono nelle “aree interne”, cioè lontano da ospedali, stazioni, scuole e altri servizi essenziali. Riporta avvenire.it