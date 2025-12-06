Un deserto illuminato serve una strategia | l’allarme del Partito Socialista sul futuro del centro di Forlì

Forlitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Servono scelte politiche chiare”. Nel dibattito sul centro storico interviene anche il Partito Socialista Forlivese. “Parliamo perché conosciamo ciò che accade nelle strade del centro - esordisce la nota -. Chi scrive lavora ogni giorno in piazza e frequenta il centro forlivese. E ascolta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'Italia delle aree interne sta diventando un deserto: «Serve una strategia» - Sono più di 13 milioni gli italiani (su un totale di 59 milioni) che vivono nelle “aree interne”, cioè lontano da ospedali, stazioni, scuole e altri servizi essenziali. Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Deserto Illuminato Serve Strategia