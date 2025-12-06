Un decalogo contro il bullismo nelle aule | il progetto dell’Ic Commenda

BRINDISI – L’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi sta presentando in questi giorni il progetto “L’attenzione verso l’altro sia sempre la tua bussola”, un’iniziativa concreta di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni eventuale forma di bullismo e cyberbullismo, rivolta a studenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

