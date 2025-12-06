Un bus aggiuntivo sulla Stradella-Pavia

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bus aggiuntivo effettuerà lo stesso percorso del treno sulla Stradella-Pavia. La Regione, in collaborazione con Trenord, potenzia l’offerta sulla linea introducendo il servizio nelle ore di massima affluenza del mattino. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente (nella foto) al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia con l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e i sindaci di Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Castelletto di Branduzzo. L’appuntamento era stato convocato per affrontare le criticità emerse in vista dell’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un bus aggiuntivo sulla stradella pavia

© Ilgiorno.it - Un bus aggiuntivo sulla Stradella-Pavia

Altre letture consigliate

bus aggiuntivo stradella paviaUn bus aggiuntivo sulla Stradella-Pavia - La Regione, in collaborazione con Trenord, potenzia l’offerta sulla linea introducendo il servizio nelle ore di massima ... Segnala ilgiorno.it

bus aggiuntivo stradella paviaTreni ridotti con l’orario invernale sulla Stradella Pavia Milano, ora arrivano i bus aggiuntivi - Il servizio proposto da Regione Lombardia in collaborazione con Trenord dopo le sollecitazioni di sindaci e pendolari ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Lavori al ponte di Bressana, da lunedì 21 luglio lo stop a tutti treni: ecco il piano bus sostitutivi di Trenord - Ultimo week con il ponte di Bressana completamente agibile per i pendolari (anche se con un solo binario) e per chi si muove in auto. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

Trenord rinnova flotta tra Milano, Pavia, Stradella e Piacenza - Trenord rinnova la flotta dei treni in servizio tra Milano, Pavia, Stradella, Lodi e Piacenza. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Aggiuntivo Stradella Pavia