Un bus aggiuntivo sulla Stradella-Pavia
Un bus aggiuntivo effettuerà lo stesso percorso del treno sulla Stradella-Pavia. La Regione, in collaborazione con Trenord, potenzia l’offerta sulla linea introducendo il servizio nelle ore di massima affluenza del mattino. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente (nella foto) al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia con l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e i sindaci di Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Castelletto di Branduzzo. L’appuntamento era stato convocato per affrontare le criticità emerse in vista dell’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
