un biglietto per visitarla tutte le volte che si vuole

"Cittadine e cittadini di Ancona, oggi non riapre soltanto un museo: oggi si riaccende un cuore della città". Inizia così la lettera aperta che il sindaco Daniele Silvetti invia agli anconetani per invitarli a visitare la Pinacoteca, "un luogo di identità, memoria e futuro, non solo un ‘contenitore’ di eccellenze’". Nella lettera si parla di "sale che non sono solo da ammirare", ma "da usare, da vivere, da interpretare con gli occhi di chi studia, di chi lavora nella cultura, di chi si avvicina per la prima volta all’arte". Silvetti auspica una maggiore "consapevolezza" e anche un maggiore "orgoglio" da parte degli anconetani, che "devono volersi più bene e volere più bene alla città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

