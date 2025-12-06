Un biglietto per visitarla tutte le volte che si vuole

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Cittadine e cittadini di Ancona, oggi non riapre soltanto un museo: oggi si riaccende un cuore della città". Inizia così la lettera aperta che il sindaco Daniele Silvetti invia agli anconetani per invitarli a visitare la Pinacoteca, "un luogo di identità, memoria e futuro, non solo un ‘contenitore’ di eccellenze’". Nella lettera si parla di "sale che non sono solo da ammirare", ma "da usare, da vivere, da interpretare con gli occhi di chi studia, di chi lavora nella cultura, di chi si avvicina per la prima volta all’arte". Silvetti auspica una maggiore "consapevolezza" e anche un maggiore "orgoglio" da parte degli anconetani, che "devono volersi più bene e volere più bene alla città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un biglietto per visitarla tutte le volte che si vuole

© Ilrestodelcarlino.it - Un biglietto per visitarla tutte le volte che si vuole

Contenuti che potrebbero interessarti

Un biglietto per visitarla tutte le volte che si vuole - Iniziativa per gli anconetani, il sindaco: "La città si riappropri dell’orgoglio" ... Segnala msn.com

biglietto visitarla tutte volteDal 6 dicembre un biglietto per visitare il cortile di Giulietta - Da venerdì 6 dicembre e per un mese, per entrare nel cortile di Giulietta a Verona, ammirare il celebre balcone e accarezzare la statua dell'eroina di William Shakespeare, bi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Biglietto Visitarla Tutte Volte