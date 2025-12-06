In occasione dei 90 anni di Franca Mercantini che è nata a Pesaro il 27 novembre 1935, è stato un organizzato un pranzo domani alle ore 12,30, a Utopia, all’interno del Parco Miralfiore. La torta e lo spumante viene offerto dalla festeggiata. Poi si prosegue il pomeriggio con la musica, il dialetto, le barzellette e tante risate. Franca Mercantini, scrittrice e attrice, ha iniziato la sua carriera artistica partecipando ad una trasmissione di una radio locale, Stereo Pesaro 103, negli anni ’80. Ha pubblicato una biografia: L’altalena della vita nel 2020, tre libri di poesie: Un po’ par sorta nel 1987, Coriandol de ricord nel 1991, Pesre tèl còr nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un bel compleanno in dialetto. Domani grande festa per i 90 anni dell’attrice Franca Mercantini