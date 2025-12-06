Un altro raid alla lavanderia Ancora una volta ingenti danni Il titolare | Così non c’è pace

È successo di nuovo. Il solito individuo, ripreso ancora una volta dalla videosorveglianza interna, è entrato a volto scoperto nella Lavanderia Express Wash di Santa Croce, una delle due di proprietà dell’empolese Cristiano Ulivi (l’altra ha sede in piazza Matteotti a Empoli), procurando altri danni. L’ultimo episodio risale infatti a sabato scorso quando, tra gli altri vandalismi, distrusse il distributore automatico del caffè e sfondò una parete di cartongesso. Stavolta, alle 11 di mattina, si è accanito contro la macchinetta cambia monete (senza riuscire a rubare nulla) con una spranga di metallo, per altro lasciata in precedenza nel locale e nuovamente abbandonata all’interno dietro il distributore delle bevande una volta terminato il raid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

