Umbria dismissione di dieci punti vendita tra Unicoop e Superconti | Tutela occupazionale e prospettive certe Scatta lo sciopero

Ternitoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota congiunta per annunciare uno sciopero per l’intero turno di lavoro, con presidi territoriali davanti a sedi e punti vendita di Unicoop e Superconti. Le sigle di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil scendono in campo, dopo l’incontro risalente ad inizio settimana, individuando nel 18. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

umbria dismissione dieci puntiChiudono 10 punti vendita di Unicoop e Superconti in Umbria - Unicoop Etruria annuncia ai sindacati la riduzione di personale per circa 340 dipendenti complessivi tra le regioni del centro Italia ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Umbria Dismissione Dieci Punti