Umbria dismissione di dieci punti vendita tra Unicoop e Superconti | Tutela occupazionale e prospettive certe Scatta lo sciopero

Una nota congiunta per annunciare uno sciopero per l’intero turno di lavoro, con presidi territoriali davanti a sedi e punti vendita di Unicoop e Superconti. Le sigle di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil scendono in campo, dopo l’incontro risalente ad inizio settimana, individuando nel 18. 🔗 Leggi su Ternitoday.it