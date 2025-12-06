Umbria dismissione di dieci punti vendita tra Unicoop e Superconti | Tutela occupazionale e prospettive certe Scatta lo sciopero
Una nota congiunta per annunciare uno sciopero per l’intero turno di lavoro, con presidi territoriali davanti a sedi e punti vendita di Unicoop e Superconti. Le sigle di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil scendono in campo, dopo l’incontro risalente ad inizio settimana, individuando nel 18. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Vertenza Unicoop, #Regione #Umbria apre tavolo urgente #azienda #CastiglionedelLago #CoopCentroItalia #cooperazione #Dismissione #fusione #lavoratori #Occupazione #pianoindustriale #PuntiVendita #sindacati #Unicoop #Vignale - facebook.com Vai su Facebook
Chiudono 10 punti vendita di Unicoop e Superconti in Umbria - Unicoop Etruria annuncia ai sindacati la riduzione di personale per circa 340 dipendenti complessivi tra le regioni del centro Italia ... Come scrive rainews.it