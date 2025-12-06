Umberto Tozzi pubblica il video del brano Vento d’aprile

Fuori il video di Vento d’aprile, nuovo brano di Umberto Tozzi dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. È online il video di Vento d’aprile, nuovo brano di Umberto Tozzi dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. Nel videoclip scorrono le immagini della performance live con cui l’artista ha presentato ufficialmente l’inedito sul palco dell’Arena di Verona durante la Grande Festa de L’ultima notte rosa the Final Tour. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Umberto Tozzi pubblica il video del brano Vento d’aprile

Scopri altri approfondimenti

Playing "Gloria" - Umberto Tozzi #CatRadio #แมวนอก #InternationalCovers Vai su X

L’ultimo concerto di Umberto Tozzi stasera in tv: tutto su L’ultima notte rosa - facebook.com Vai su Facebook

Umberto Tozzi al Mirano Summer Festival, si canta e si balla al ritmo di musica VIDEO - Umberto Tozzi è sempre una garanzia e quest'anno al Mirano Summer Festival c'era il pienone: la serata del 17 luglio ha visto i fan del cantante scatenarsi a ritmo di musica. Come scrive ilgazzettino.it

Umberto Tozzi e i quarant'anni di 'Ti amo', un cult che vale una carriera - Lo centrò Umberto Tozzi con 'Ti amo', che lo lanciò in tutto il mondo. Scrive repubblica.it