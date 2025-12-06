Ultimo pubblica l’album Live Stadi 2025 e il video di Bella davvero
Fuori Ultimo Live Stadi 2025, il nuovo live album di Ultimo, con il videoclip di Bella davvero, registrato in occasione dell’ultima data del tour allo Stadio San Nicola di Bari. Fuori Ultimo Live Stadi 2025, il nuovo live album di Ultimo, che racchiude la set list completa del tour Ultimo Stadi 2025 – La favola continua., sotto etichetta indipendente Ultimo Records disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Believe nei seguenti formati fisici: box doppio CD e box triplo vinile, anche in versione autografata. Disponibile anche il videoclip di Bella davvero – Live Stadi 2025, registrato in occasione dell’ultima data del tour allo Stadio San Nicola di Bari. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
