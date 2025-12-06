Ultimissime Juve LIVE | Spalletti scansa i fuochi d’artificio la strategia per battere il Napoli

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live spallettiJuventus, Spalletti ha deciso tra David e Openda e tra Perin e Di Gregorio, tutte le mosse anti-Napoli - Spalletti è carico e pensa alle mosse per affrontare il suo vecchio amore: David più di Openda con Di Gregorio di nuovo titolare. Si legge su sport.virgilio.it

ultimissime juve live spalletti"Conte grande cagac..., ma ogni parola era un pugno. Spalletti, metti Yildiz alla Totti! Napoli o Juve? Tifo..." - Il doppio ex Daniel Fonseca, oggi procuratore, analizza la sfida e boccia la Serie A: "Allenatori più bravi dei giocatori, preferite il fisico alla tecnica e rischiate di nuovo i Mondiali. tuttosport.com scrive

ultimissime juve live spallettiIl gran ritorno di Spalletti a Napoli - L'allenatore della Juventus affronta per la prima volta Antonio Conte in Serie A in una partita piena di intrecci ... Secondo ilfoglio.it

ultimissime juve live spallettiNapoli-Juventus, Conte non parla e Spalletti prende una decisione a sorpresa - Juventus, Antonio Conte non parla mentre Luciano Spalletti prende una decisione a sorpresa. Si legge su juvelive.it

ultimissime juve live spallettiJuve, Moggi avverte Spalletti: “Col Napoli di Conte non c’è storia e occhio al Milan, ha un solo punto interrogativo” - L’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, analizza il momento della Juve e avverte Spalletti su obiettivi e distanza con le rivali per la lotta scudetto con Napoli e Milan ... Si legge su sport.virgilio.it

ultimissime juve live spallettiConferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Come scrive calcionews24.com

