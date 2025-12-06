Ultimissime Juve LIVE | Spalletti scansa i fuochi d’artificio la strategia per battere il Napoli

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 6 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 dicembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Spalletti scansa i fuochi d’artificio, la strategia per battere il Napoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ultimissime Juve LIVE: novità sul mercato in vista di gennaio. Ecco quando la conferenza di Spalletti pre Napoli Juve - facebook.com Vai su Facebook

#CASAJB ORE 14 #NapoliJuve meno 2, le ULTIMISSIME! Tutto sulla JUVE di SPALLETTI e sul NAPOLI di CONTE con il DOPPIO EX @LucianoMoggi a dialogo con @massimozampini @GattaMario3 @scarlett06_ Twitch.tv/juventibus Vai su X

Juventus, Spalletti ha deciso tra David e Openda e tra Perin e Di Gregorio, tutte le mosse anti-Napoli - Spalletti è carico e pensa alle mosse per affrontare il suo vecchio amore: David più di Openda con Di Gregorio di nuovo titolare. Si legge su sport.virgilio.it

"Conte grande cagac..., ma ogni parola era un pugno. Spalletti, metti Yildiz alla Totti! Napoli o Juve? Tifo..." - Il doppio ex Daniel Fonseca, oggi procuratore, analizza la sfida e boccia la Serie A: "Allenatori più bravi dei giocatori, preferite il fisico alla tecnica e rischiate di nuovo i Mondiali. tuttosport.com scrive

Il gran ritorno di Spalletti a Napoli - L'allenatore della Juventus affronta per la prima volta Antonio Conte in Serie A in una partita piena di intrecci ... Secondo ilfoglio.it

Napoli-Juventus, Conte non parla e Spalletti prende una decisione a sorpresa - Juventus, Antonio Conte non parla mentre Luciano Spalletti prende una decisione a sorpresa. Si legge su juvelive.it

Juve, Moggi avverte Spalletti: “Col Napoli di Conte non c’è storia e occhio al Milan, ha un solo punto interrogativo” - L’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, analizza il momento della Juve e avverte Spalletti su obiettivi e distanza con le rivali per la lotta scudetto con Napoli e Milan ... Si legge su sport.virgilio.it

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Come scrive calcionews24.com