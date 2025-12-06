Ultimi da 30 anni è il momento di fare un salto di qualità | la Strada sulla classifica de Il Sole 24 Ore

Il movimento La Strada sulla classifica che vede in fondo alla classifica la città di Reggio Calabria per qualità della vita."A distanza di un anno -si legge nella nota- ci ritroviamo a parlare della stessa cosa. Reggio Calabria è, ancora una volta, ultima nella classifica de Il Sole 24 Ore sulla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Negli ultimi anni ha affrontato con dignità la sua lunga malattia mantenendo sempre il suo spirito sereno e ironico, tanto da soprannominare la sua carrozzina “la Ferrari”. Sandro Giacobbe è stato un cantautore italiano amatissimo, noto per le sue ballate roma - facebook.com Vai su Facebook

Alcol. Negli ultimi 30 anni in Italia consumo in calo del 65% - E' quanto emerge dal progetto Amphora, finanziato dalla Commissione europea. Scrive quotidianosanita.it

Negli ultimi 30 anni edilizia «spontanea» su 4mila ettari - La Memoria di Giunta del 16/4/1996 rappresenta il primo atto amministrativo, successivo a quello individuato con la “perimetrazione” delle zone “O” di P. Riporta iltempo.it

Consumi, negli ultimi 30 anni sprint per tecnologia e tempo libero - ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 la spesa pro capite reale sul territorio economico ha raggiunto i 22. Riporta iltempo.it

*Consumi: negli ultimi 30 anni impennata spesa per tech, in calo cibo ed energia (Confcommercio) - COMMENTO ENERGY: il petrolio sale ma i mercati temono un futuro calo dei prezzi 12/09/2025 18:28 TOP NEWS ITALIA: Cesarano (Intermonte), il trend rialzista dell'oro potrebbe continuare 12/09/2025 ... Si legge su milanofinanza.it

Union Brescia, abbonati da record: è già il miglior dato degli ultimi 30 anni tra Serie B e Serie C - Gli stessi di ogni anno: il Brescia, merita l’abbonamento? Come scrive brescia.corriere.it

Prandini: "Coldiretti più vicina alla destra? No, ma fattuale che governo meloni ha investito in agricoltura più che negli ultimi 30 anni" - No, ma il governo meloni ha investito in agricoltura più che negli ultimi 30 anni" “Come risponde a chi sostiene che la Coldiretti sia troppo ... Si legge su affaritaliani.it