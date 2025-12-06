Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

DIRETTA | Serie A, le ultime sulle panchine in bilico e sulla squalifica ad Allegri – Tutte le news del 2 dicembre LIVE - Settimana dedicata alle partite di Coppa Italia prima del nuovo weekend di campionato, segui con noi tutte le ultime notizie ... Da calciomercato.it

Serie A: Roma-Napoli 0-1 - Al 36' sblocca Neres che in contropiede decide il match. Lo riporta corrieredellosport.it

Tutte le notizie di mercoledì 29 ottobre - Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato. Come scrive calciomercato.it

Milan-Pisa: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming e l'orario dell'anticipo - I rossoneri arrivano a questo appuntamento da primi della classe, forti di 16 punti raccolti in sette incontri e una striscia ... Come scrive ilmessaggero.it

Biglietti Napoli-Juventus, prezzi e modalità di acquisto - La prima per i possessori di Abbonamento Full 25/26 (24 Gare) partirà dalle ore 15:00 di mercoledì 19 novembre e ... ilmattino.it scrive