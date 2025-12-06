Ultime gare in America | la discesa saltata in Colorado si recupera in Val Gardena Paris Europa nel mirino Goggia contro il gelo
Dalla Birds of Prey Domme già ha messo nel mirino l’Europa. Tra nebbia e neve a Beaver Creek Paris ritrova il feeling con la velocità, chiude quarto il SuperG, e dopo la parentesi americana dà appuntamento a tutti nel Vecchio continente. Magari in Val Gardena, dove il 18 dicembre verrà recuperata sulla Saslong la discesa libera del Colorado, cancellata nei giorni scorsi per il maltempo. Sì, perché anche ieri la gara è stata in balia degli elementi. Nevicate abbondanti, a volte spinte da forti venti, al punto che a sei uomini dal pettorale numero 30 (coincidenza quello di Christof Innerhofer) il SuperG rischiava di non essere valido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizia ultima ora dalla Val Gardena: tre gare per la Coppa del Mondo di sci 2025 - La discesa libera annullata a Beaver Creek viene recuperata sula Saslong con una discesa libera sprint, che aprirà la 58ª Saslong Classic ... Si legge su discoveryalps.it
Sci: cdm, la Val Gardena recupera la discesa di Beaver Creek - Sarà la Val Gardena a recuperare il 18 dicembre la discesa di Coppa del mondo di sci alpino cancellata a Beaver Creek. Secondo ansa.it