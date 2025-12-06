Ultime gare in America | la discesa saltata in Colorado si recupera in Val Gardena Paris Europa nel mirino Goggia contro il gelo

Dalla Birds of Prey Domme già ha messo nel mirino l’Europa. Tra nebbia e neve a Beaver Creek Paris ritrova il feeling con la velocità, chiude quarto il SuperG, e dopo la parentesi americana dà appuntamento a tutti nel Vecchio continente. Magari in Val Gardena, dove il 18 dicembre verrà recuperata sulla Saslong la discesa libera del Colorado, cancellata nei giorni scorsi per il maltempo. Sì, perché anche ieri la gara è stata in balia degli elementi. Nevicate abbondanti, a volte spinte da forti venti, al punto che a sei uomini dal pettorale numero 30 (coincidenza quello di Christof Innerhofer) il SuperG rischiava di non essere valido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

