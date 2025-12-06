Ufficio chiuso Poste corre ai ripari Da ieri potenziata la sede centrale

Qualcosa si muove attorno alla vicenda dell’ ufficio postale del Piano San Lazzaro, chiuso in fretta e furia esattamente una settimana fa per motivi di sicurezza legato all’immobile che lo ospitava. Dopo i disagi e le problematiche emerse nell’assemblea dei lavoratori di mercoledì scorso, Poste Italiane ha deciso di modificare l’assetto e quindi anche il servizio a favore della clientela. Da ieri, infatti, è stata sensibilmente potenziata la sede centrale delle Poste di Ancona, quella di largo XXIV Maggio che resta aperta con orario continuato dalle 8,20 fino alle 19,05 in tutti i giorni feriali e il sabato la mattina dalle 8,20 alle 12,35. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ufficio chiuso, Poste corre ai ripari. Da ieri potenziata la sede centrale

