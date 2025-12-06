Ue risponde a Trump | Sulle nostre regole decidiamo noi

L'Ue non ci sta. E, senza tanti giri di parole risponde a Trump. " Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole". Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue: una risposta, secca e netta, alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. " Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme ", evidenzia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ue risponde a Trump: "Sulle nostre regole decidiamo noi"

