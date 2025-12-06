Ue a Trump | decidiamo noi nostre regole

17.45 "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l' Unione europea, comprese quelle riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole". Così un portavoce della Commissione Ue in risposta alla Strategia di sicurezza nazionale degli Usa. "Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme", viene sottolineato da Bruxelles. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

