Udinese Napoli vietata ai residenti in Campania? Il prefetto di Udine comunica la sua decisione Le ultime

Inter News 24 Udinese Napoli, i tifosi partenopei non sono certi di poter assistere dal vivo alla sfida valida per il campionato di Serie A. In vista della partita Udinese-Napoli del 14 dicembre, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha adottato delle misure di sicurezza per prevenire potenziali disordini. A causa dei rischi legati alla partita, è stato deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Restrizioni per il settore ospiti. In aggiunta a questo divieto, la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà limitata ai soli tifosi residenti in altre regioni, che abbiano sottoscritto il programma di fidelizzazione della SSC Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Napoli vietata ai residenti in Campania? Il prefetto di Udine comunica la sua decisione. Le ultime

