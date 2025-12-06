Udinese-Napoli la scelta sulla trasferta è stata presa | arriva l’ufficialità

Spazionapoli.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine, il 14 dicembre, il Napoli sfiderà l’Udinese senza il calore dei suoi tifosi campani nel settore ospiti del Bluenergy Stadium. La mossa arriva dal Prefetto friulano, che ha imposto un divieto totale ai residenti in Campania, dopo il caos post-partita del maggio 2023, quando gli azzurri strapparono lo Scudetto proprio lì. Udinese-Napoli, ennesima trasferta vietata ai tifosi campani. Il  4 maggio 2023, il Napoli guidato da Spalletti vince il tricolore dopo 33 anni, proprio contro l’ Udinese. Da lì, l’inizio di una favola, ma anche di una brutta pagina: rissa tra i tifosi, feriti, denunce e un’inchiesta che ha lasciato strascichi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

udinese napoli la scelta sulla trasferta 232 stata presa arriva l8217ufficialit224

© Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, la scelta sulla trasferta è stata presa: arriva l’ufficialità

Scopri altri approfondimenti

udinese napoli scelta trasfertaUdinese-Napoli Serie A, ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania: i prezzi e le info sui biglietti - Altra trasferta di Serie A e altra restrizione dopo quella dell’Olimpico per i residenti in Campania tifosi del Napoli, che non potranno assistere nemmeno al match esterno ... Lo riporta msn.com

udinese napoli scelta trasfertaNapoli Juve: novità sulla partenza dei bianconeri. Quando voleranno verso la trasferta del Maradona, c’è cambio di programma con un motivo preciso! - Napoli Juve: quando partiranno i bianconeri per la trasferta del Maradona, in programma domenica alle 20. Lo riporta juventusnews24.com

Bologna, la probabile formazione contro l’Udinese - Nella 12^ giornata di Serie A il Bologna sfiderà in trasferta l'Udinese. Segnala gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Napoli Scelta Trasferta