Udinese-Napoli la scelta sulla trasferta è stata presa | arriva l’ufficialità

A Udine, il 14 dicembre, il Napoli sfiderà l'Udinese senza il calore dei suoi tifosi campani nel settore ospiti del Bluenergy Stadium. La mossa arriva dal Prefetto friulano, che ha imposto un divieto totale ai residenti in Campania, dopo il caos post-partita del maggio 2023, quando gli azzurri strapparono lo Scudetto proprio lì. Udinese-Napoli, ennesima trasferta vietata ai tifosi campani. Il 4 maggio 2023, il Napoli guidato da Spalletti vince il tricolore dopo 33 anni, proprio contro l' Udinese. Da lì, l'inizio di una favola, ma anche di una brutta pagina: rissa tra i tifosi, feriti, denunce e un'inchiesta che ha lasciato strascichi.

