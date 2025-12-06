Udinese-Napoli la scelta sulla trasferta è stata presa | arriva l’ufficialità
A Udine, il 14 dicembre, il Napoli sfiderà l’Udinese senza il calore dei suoi tifosi campani nel settore ospiti del Bluenergy Stadium. La mossa arriva dal Prefetto friulano, che ha imposto un divieto totale ai residenti in Campania, dopo il caos post-partita del maggio 2023, quando gli azzurri strapparono lo Scudetto proprio lì. Udinese-Napoli, ennesima trasferta vietata ai tifosi campani. Il 4 maggio 2023, il Napoli guidato da Spalletti vince il tricolore dopo 33 anni, proprio contro l’ Udinese. Da lì, l’inizio di una favola, ma anche di una brutta pagina: rissa tra i tifosi, feriti, denunce e un’inchiesta che ha lasciato strascichi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
Ancora una volta trasferta vietata ai napoletani residenti in Campania. La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Udinese - Napoli, in programma domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine, saranno in vendita con le se - facebook.com Vai su Facebook
UDINESE - NAPOLI Big match al Bluenergy Stadium! ? domenica 14 dicembre 2025 ? 15:00 CET ? Bluenergy Stadium #SerieAEniLive #UdineseNapoli ? Acquista il tuo biglietto udinese.it/news/biglietti… Vai su X
Udinese-Napoli Serie A, ufficiale il divieto di trasferta per i residenti in Campania: i prezzi e le info sui biglietti - Altra trasferta di Serie A e altra restrizione dopo quella dell’Olimpico per i residenti in Campania tifosi del Napoli, che non potranno assistere nemmeno al match esterno ... Lo riporta msn.com
Napoli Juve: novità sulla partenza dei bianconeri. Quando voleranno verso la trasferta del Maradona, c’è cambio di programma con un motivo preciso! - Napoli Juve: quando partiranno i bianconeri per la trasferta del Maradona, in programma domenica alle 20. Lo riporta juventusnews24.com
Bologna, la probabile formazione contro l’Udinese - Nella 12^ giornata di Serie A il Bologna sfiderà in trasferta l'Udinese. Segnala gianlucadimarzio.com