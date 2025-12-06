Udinese-Genoa lunedì 08 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Udinese, appena tornato al successo dopo una serie negativa, vuole provare a dare continuità e l’occasione è il turno casalingo al Bluenergy contro il Genoa. I bianconeri sono saliti a quota 18 punti battendo il Parma e mantenendosi nella parte sinistra della classifica, tornando a mantenere la porta inviolata. I friulani sono tra le difese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

udinese genoa luned236 08 dicembre 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Udinese-Genoa (lunedì 08 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

udinese genoa luned236 08Udinese-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 14^ giornata di Serie A. Come scrive fantacalcio.it

Probabili formazioni Udinese Genoa - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Si legge su corrieredellosport.it

Udinese: ingaggiato lo scozzese Lennon Miller - Lennon Miller, che compirà 19 anni il 25 agosto, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Udinese Genoa Luned236 08