Udinese-Genoa lunedì 08 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici
L’Udinese, appena tornato al successo dopo una serie negativa, vuole provare a dare continuità e l’occasione è il turno casalingo al Bluenergy contro il Genoa. I bianconeri sono saliti a quota 18 punti battendo il Parma e mantenendosi nella parte sinistra della classifica, tornando a mantenere la porta inviolata. I friulani sono tra le difese . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
L’Udinese si prepara al match casalingo contro il Genoa. Kosta Runjaic è costretto a trovare un sostituto dell'infortunato Atta e in pole c'è il vicecapitano Sandi Lovric. La probabile formazione #TuttoUdinese #Udinese #Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, De Rossi rilancia in vista dell'Udinese: “Coraggio anche nel 4-0 a Bergamo. Sappiamo l'obiettivo, non possiamo demoralizzarci” Vai su X
Udinese-Genoa: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 14^ giornata di Serie A. Come scrive fantacalcio.it
Probabili formazioni Udinese Genoa - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Scrive corrieredellosport.it
Udinese: ingaggiato lo scozzese Lennon Miller - Lennon Miller, che compirà 19 anni il 25 agosto, è un nuovo giocatore dell'Udinese. Secondo ansa.it