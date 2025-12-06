Ucraina Zelensky sente Witkoff e Umerov | Discussione costruttiva E lunedì a Londra incontrerà Macron e Merz

Massiccio attacco russo su diverse città ucraine, inclusa Kiev, si registrano feriti e danni. Nuovo round di colloqui in programma a Miami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: "Collaboriamo per la pace". Domani vola a Londra

UCRAINA - LIVEBLOG| Zelensky sente Witkoff e Umerov: 'E' stata una discussione costruttiva'. Macron: 'Mosca non cerca la pace, continuare con la pressione'

Ucraina: Zelensky sente Witkoff e Umerov, 'discussione costruttiva' LIVE - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev e ad Ovest dell'Ucraina.

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Zelensky sente Witkoff e Umerov: "Discussione costruttiva". E lunedì a Londra incontrerà Macron e Merz - Le notizie di oggi sabato 6 dicembre sulla guerra in Ucraina: massiccio attacco russo su diverse città ucraine, inclusa Kiev, si registrano feriti e danni

Donbass e sicurezza, Zelensky sente Witkoff e Kushner - Lunga telefonata tra il presidente ucraino e gli inviati americani impegnati a trovare una soluzione al conflitto tra Mosca e Kiev

Ucraina, Zelensky vuole la pace: "Sentiti i mediatori Usa". Domani vede Starmer, Macron e Merz - Macron: 'Europei pilastro fondamentale della soluzione giusta'

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Macron parla con Zelensky: «Europei pilastro di una soluzione giusta e duratura». Il presidente ucraino lunedì a Londra - Droni e missili ipersonici su Kiev: «In migliaia senza acqua, luce e riscaldamento».

Macron porta l'Ue al tavolo sull'Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: "Sta a Kiev decidere sui territori".