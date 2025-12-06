Ucraina Zelensky sente Witkoff e Kushner | Telefonata costruttiva

Tra un un confronto tra Kiev e Usa e l’altro, Volodymyr Zelensky si intrattiene in una “lunga e approfondita” telefonata con Steve Witkoff e Jared Kushner, Andrii Hnatov e Rustem Umerov. Una discussione che, via X, descrive come molto mirata e costruttiva, durante la quale riferisce siano stati affrontati molti “aspetti e i punti chiave . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: “Telefonata costruttiva”

Putin minaccia l'Ucraina: "Ritiratevi". Macron e Merz avvertono Zelensky del tradimento USA

«Non possiamo lasciare l'Ucraina e Zelensky da soli con questa gente [Kushner e Witkoff]», avrebbe detto il presidente finlandese Alexander Stubb a Macron e Rutte e Merz, secondo Der Spiegel.

Ucraina: Zelensky sente Witkoff e Umerov, 'discussione costruttiva' LIVE - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev e ad Ovest dell'Ucraina.

Droni e missili Kinzhal sull'Ucraina e sul negoziato. Migliaia di persone senza acqua e luce. L'Aiea lancia l'alert su Chernobyl - A Miami Witkoff e Kushner trattano a oltranza con Umerov: "Mosca dimostri di volere la pace".

Politica Ucraina: Zelensky sente Witkoff e Umerov, «discussione costruttiva» - «Ho appena avuto una lunga e approfondita telefonata con Steve Witkoff e Jared Kushner, Andrii Hnatov e Rustem Umerov.

Macron porta l'Ue al tavolo sull'Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: "Sta a Kiev decidere sui territori".

'La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa'. Mosca: 'Così mina gli sforzi di pace' - Il negoziatore ucraino riferirà domani a Zelensky in Irlanda.

UCRAINA/ "L'incontro saltato con Zelensky? Manovre Usa-Russia per proteggere la trattativa dall'Ue" - L'ipotesi di Toni Capuozzo: si lavoro a un aut aut per Zelensky