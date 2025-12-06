Ucraina Zelensky sente Witkoff e Kushner | Telefonata costruttiva

Ildifforme.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra un un confronto tra Kiev e Usa e l’altro, Volodymyr Zelensky si intrattiene in una “lunga e approfondita” telefonata con Steve Witkoff e Jared Kushner, Andrii Hnatov e Rustem Umerov. Una discussione che, via X, descrive come molto mirata e costruttiva, durante la quale riferisce siano stati affrontati molti “aspetti e i punti chiave . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina zelensky sente witkoff e kushner telefonata costruttiva

© Ildifforme.it - Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: “Telefonata costruttiva”

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina zelensky sente witkoffUcraina: Zelensky sente Witkoff e Umerov, 'discussione costruttiva' LIVE - Raffica di missili e droni russi sulla regione di Kiev e ad Ovest dell'Ucraina. Si legge su ansa.it

ucraina zelensky sente witkoffDroni e missili Kinzhal sull'Ucraina e sul negoziato. Migliaia di persone senza acqua e luce. L'Aiea lancia l'alert su Chernobyl - A Miami Witkoff e Kushner trattano a oltranza con Umerov: "Mosca dimostri di volere la pace". Segnala huffingtonpost.it

ucraina zelensky sente witkoffPolitica Ucraina: Zelensky sente Witkoff e Umerov, «discussione costruttiva» - «Ho appena avuto una lunga e approfondita telefonata con Steve Witkoff e Jared Kushner, Andrii Hnatov e Rustem Umerov. Lo riporta bluewin.ch

ucraina zelensky sente witkoffMacron porta l’Ue al tavolo sull’Ucraina. Zelensky resiste a Putin e Trump sulle cessioni territoriali - Il presidente francese riceve Zelensky, poi con lui sente Witkoff e Umerov, quindi la call con Merz, Meloni e altri: “Sta a Kiev decidere sui territori”. Da huffingtonpost.it

ucraina zelensky sente witkoff'La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russa'. Mosca: 'Così mina gli sforzi di pace' - Il negoziatore ucraino riferirà domani a Zelensky in Irlanda. Si legge su ansa.it

ucraina zelensky sente witkoffUCRAINA/ “L’incontro saltato con Zelensky? Manovre Usa-Russia per proteggere la trattativa dall’Ue” - L'ipotesi di Toni Capuozzo: si lavoro a un aut aut per Zelensky ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Sente Witkoff