Ucraina-Russia missili e droni su Kiev nella notte

(Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite in Ucraina stanotte in un attacco russo con missili e droni nella regione di Kiev. L'offensiva ha compromesso le infrastrutture ferroviarie, imponendo la riprogrammazione dei collegamenti passeggeri. Il responsabile dell'Amministrazione statale regionale di Kiev ha dichiarato: "Il nemico sta lanciando un attacco massiccio sulla regione di Kiev con droni . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

