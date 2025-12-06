Ucraina raid russo su Lutsk | in fiamme un grande magazzino

La Russia ha lanciato nella notte tra venerdì e sabato un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l’ Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. Colpita anche Lutsk nell’oblast’ di Volinia. Nelle immagini i vigili del fuoco in azione per arginare le fiamme che hanno avvolto un grande magazzino proprio a Lutsk. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Lutsk: in fiamme un grande magazzino

